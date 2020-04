VIDEO | Sünnipäevalaps Taaramäe maadles Šveitsi velotuuril tehniliste probleemidega ning sai üheksanda koha

Etapp oli 33,54 kilomeetri pikkune. Võidu noppis iirlane Nicholas Roche (Team Sunweb) ajaga 1:12.11. Teine oli venelane Ilnur Zakarin (CCC Team; +1.10) ja kolmas ameeriklane Larry Warbasse (AG2R La Mondiale; +1.17).

Taaramäe kaotas võitjale kolme minuti ja kaheksa sekundiga.

Taaramäe sõnul on virtuaalsed võistlused võrreldes reaalmaailma sõitudega ohutumad ning tuulessõiduefekt puudub. "Virtuaalsel sõidul tuleb algusest lõpuni kogu aeg panna – palju raskem on," ütles Taaramäe ERR-i spordiportaalile. "Samas on digitaalsel võidusõidul konkurente palju lihtsam tüssata, näiteks valetad natuke iseenda kaalu. Ka internetiühendus määrab palju. Minul jooksis täna programm stardis kinni ja kõik ühendused tuli taastada. See röövis umbes poolteist minutit."

Viiest etapist koosneval virtuaaltuuril osaleb 19 meeskonda, kes peavad igal päeval enda seast "rajale" saatma kolm ratturit. Taaramäe kõrval teeb teise eestlasena võistlusel kaasa ka Martin Laas (Bora-Hansgrohe), kes sai eilsel teisel etapil 47. koha.

3. etapi tipphetked: