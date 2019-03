VIDEO | Sky võimutses Pariis-Nice velotuuril, troonil uus mees

Varasemalt Briti tiimiga triumfeerinud Bradley Wigginsi, Richie Porte'i, Geraint Thomase ja Sergio Henao kõrvale tõusis kõigest 22-aastane Colombia talent Egan Bernal.

Siinkohal tasub meenutada, et Pariis-Nice'i läbi aegade noorim võitja on olnud 21-aastane. Rene Vietto sai nii noorelt esikoha 1935. aastal. Kaasaegses rattaspordis näitas Bernal eelkäijatele silmad ette. Temas on kahtlemata suurtuuride võitmise ainest.

Ühtegi etappi võitmata edestas Bernal kokkuvõttes lähimat rivaali Nairo Quintanat (Movistar) 39 sekundiga. Kolmas oli võidumehe tiimikaaslane Michal Kwiatkowski (+1.03).

Velotuuri viimasel 8. etapil teenis esikoha Astana rattur Ion Izagirre.