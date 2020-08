VIDEO | Poola tuuril toimus finišis jube kukkumine, Hollandi meister võitleb haiglas elu eest

Lisaks Jakobsenile (Deceuninck-Quickstep) kukkusid allamäge kulgenud finišisirgel Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Marc Sarreau (Groupama-FDJ), Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), Damien Touze (Cofidis) ja Eduard Prades (Movistar).

Kõige raskemalt sai vigastada 23-aastane Jackobsen, kes toimetati haiglasse helikopteriga. Hollandlane põrkas finišisirgel kokku Groenewegeniga ja lendas üle piirdeaia ühele ametnikule otsa. Ta kaotas kukkudes ka oma kiivri. Hetkel viibib hollandlane Sosnowieci haigla intensiivraviosakonnas ning on koomas.

"Tema seisund on väga halb. Tegemist on raske ajutraumaga. Tema süda lööb korrapäraselt, kuid ta võitleb oma elu eest. Ta kaotas ka palju verd," teatas Sosnowieci haigla pressiesindaja Hollandi meediale.



Dr. Barbara Jerschina, kes õnnetuspaigas esmaabi andis, ütles Poola meediale, et Jakobseni seisund on eluohtlik. "Jakobsenil on äärmiselt rasked vigastused ja tema elu on ohus," sõnas Jerschina. Ka tema kinnitas, et hollandlane kaotas palju verd.

Esimesena finišijoone ületanud Groenewegen on ohtliku manöövri tõttu velotuurilt diskvalifitseeritud. Auhinnatseremoonia jäeti ära ning siiani pole etapi võitjat välja kuulutatud.



Jumbo-Visma meeskond teatas raske kukkumise järel sotsiaalmeedias: "Meie mõtted on Fabio Jakobseni ja teiste ratturitega, kes sattusid Poola velotuuril jubedasse kukkumisesse. Selliseid õnnetusi ei tohiks juhtuda."

Vaata kukkumise videot YouTube`ist: