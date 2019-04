VIDEO | Martin Laas Tai velotuuril teist korda esikuuikus

Ees olnud jooksikud ületasid lõpujoone paarkümmend sekundit varem. Etapi võitis kohalik mees Sarawut Sirironnachai, Laasi tiimikaaslane Jorge Camilo Castiblanco oli teine.

Mullu Tai velotuuril koguni kolm etappi võitnud Laas pole sel korral löögile saanud. Teisel etapil oli ta grupifinišis viies, võidu pistis taskusse korealane Sang-hong Park.

Mitmepäevasõit kulmineerub homme Chiang Mai's.

Yesterday 100 meters, today 100 millimeters...😥 @camicasti852 finishes 2nd in Tour of Thailand's stage 5 behind the local hero, the Thailandese Sirironnachai. @Laaasu finished 6th, winning the bunch sprint behind the breakaway. Well done, team! 👏👏 pic.twitter.com/WtCZvYhwKE