VIDEO | Koroonaviiruse alistanud Saaremaa rattatreener: aitäh meedikutele, et andsite mulle teise võimaluse!

"Sügav kummardus kõigile Eesti meedikutele! Andsite minule teise võimaluse. Kallis Eesti rahvas, teie tervis on kindlates kätes. Me usaldame teid ja täname selle raske töö eest. Armas meedikute pere, aitäh!" ütleb Räim Eesti olümpiakomitee Facebooki lehel avaldatud videos.

Paar päeva tagasi "Ringvaatele" antud intervjuus rääkis Räim, et teda hoiti paar päeva kunstlikus koomas. "Olin paar päeva kunstlikus koomas, täiesti augus. Aga mul ei olnud raske, olin kindlates kätes, Eesti mõistes parimas haiglas, parimate aparaatide all," ütles ta, kutsudes inimesi üles epideemiasse suhtuma täie tõsidusega.

"Ma arvan, et ta on samasugune haigus nagu paljud teised, lihtsalt me teame temast natuke vähem. Mõnest läheb see lihtsamini ja mõnest raskemini üle. Aga üks on kindel – inimesed ei tohi kaotada valvsust. Ja ma väga loodan, et üksteisest hoolitakse rohkem. Et ei juhtuks seda, et keegi on üleolev. On vaja hoolivust ja valvsuse mittekaotamist. Ta on kaval haigus."

