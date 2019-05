VIDEO | Kangert tegi Romandia tuuril karmides oludes mitmekohalise tõusu

Korraldajad olid karmide ilmastikuolude tõttu sunnitud etapi pikkust umbes 70 km võrra lühendama ja nii jäi distantsiks 107 km. Mäetipul Col des Mosses lubas ilmaennustus lumesadu ja vaid 2 kraadi sooja. See lõik jäi trassilt välja.

Lühendatud etapi võitis velotuuri liider Primož Roglic (Team Jumbo-Visma). Sloveen edestas 11-mehelises grupis Rui Costat (UAE Team Emirates) ja Geraint Thomast (Team Ineos). Tanel Kangert (EF Education) finišeeris teises grupis, üldarvestuse 18. kohal, kaotust võitjale 26 sekundit.

Kokkuvõttes kerkis Kangert 17. kohale, liidrist Roglicist maas 1.59. Homse 16,8 km pikkuse eraldistardi eel on sloveeni edu Costa ees 12 ja David Gaudu (Groupama-FDJ) ees 16 sekundit.

Tiimide arvestuses tõusis tänasega liidriks Kangerti tööandja EF Education, mille edu Movistari ees on vaid 4 sekundit. Kolmas on Astana (+4.53).

Velotuuri 4. etapi kokkuvõte: