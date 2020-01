VIDEO | Jaan Kirsipuu jätkab tänavu kahel rindel

Kirsipuu jagas meile hooaja esimeses treeninglaagris Hispaanias Salou linnas oma mõtteid vastloodud projekti kohta ning paljastas, miks ta järelkasvu treenerina töötab.

"Mulle meeldib see töö. Mulle meeldib see elustiil ja mööda maailma ringi sõitmine. Väga põnev on käia võistlustel ning näha noorte sportlaste arengut. Lisaks teen seda tööd, et Eesti rattaspordile midagi tagasi anda," selgitas Kirsipuu.