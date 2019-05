VIDEO JA FOTOD | Kangerti tiimikaaslane säilitas vastuolulise otsusega California velotuuril liidrisärgi

Deceuninck-QuickStepi profitiimi juhtfiguur Patrick Lefevere kritiseeris teravalt võistluste komissaride otsust, mis annulleeris 4. etapil (214 km) Teday van Gardereni (EF Education) pea minutilise ajalise kaotuse.

Liidrisärgis sõitnud ameeriklane kukkus vähem kui 10 km enne lõppu. Talle tulid abiks tiimikaaslased ja mõne kilomeetri pärast hakati jõudma peagrupi sappa. Aga siis toimus suures grupis taas kukkumine, mistõttu tuli tagaajajatel hoog täiesti maha pidurdada ja nii peagruppi kätte ei saadudki.

EF Educationi meeskond andis sisse protesti, mis paljude jaoks arusaamatul kombel ka rahuldati. Van Garderenile ja ka teistele, kes viimase kukkumise tõttu esimestest maha jäid, anti võitjaga sama aeg. Ehkki kukkumine leidis aset väljaspool viimast kolme kilomeetrit. Lefevere nimetas otsust ohtlikuks pretsetendiks. "Ma ei mõista. Täielik kaos. Kuidas saavad UCI kohtunikud olla niivõrd ebakompetentsed? Meie tiimina võitleme, et püsida grupi eesotsas. Kui van Garderen on grupi taga ja seetõttu kukub, siis milles olen süüdi mina ja meie tiimi ratturid?" valas Lefevere õli tulle.

Deceuninck-QuickStepi ratturid on võitnud kolm etappi järjest, viimati oli finišis kõige teravama jalaga hollandlane Fabio Jakobsen. Üldarvestuses on van Gardereni edu Gianni Mosconi (Team Ineos) ees 6 sekundit.

Velotuuri 4. etapi lühike videokokkuvõte: