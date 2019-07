VIDEO | Eesti avas noorte olümpiafestivalil medaliarve

Tugeva tuule käes toimunud võistlusel läbis 15-aastane Sander 10 km distantsi ajaga 15.33,00. Kuldmedali võitis Suurbritannia rattur Zoe Backstedt (14.35,25), hõbemedali teenis Venemaa sportlane Alena Ivanchenko (14.54,39).

15-aastane Laura Lizette Sander on Paikuse Põhikooli õpilane. Tema treeneriks on Kaido Juurik Pärnu Kalevi Spordikoolis.

Eesti koondist on suvistel Euroopa noorte olümpiafestivalidel saatnud varasematel aastatel edu. Neljateistkümnelt suviselt olümpiafestivalilt on Eesti koondis võitnud nüüdseks kokku 10 kuldmedalit, 9 hõbemedalit ja 10 pronksmedalit, nende seas Aleksei Budõlin (1993 kuld), Martin Padar (1995 kuld), Margus Hunt (2003 kuld), Kaire Leibak (2005 kaks kulda), Grigori Minaškin (2007 kuld), Liina Laasma (2009 kuld), Kregor Zirk (2015 kuld), Tanel Kangert (2003 pronks), Rasmus Mägi (2009 pronks).

2017. aastal Ungaris Györis peetud olümpiafestivalil võitis Ken Mark Minkovski kaugushüppes hõbemedali, Gleb Karpenko jalgrattasõidu eraldistardist pronksmedali ning Carol Plakk ja Katriin Saar tennise naispaarismängus pronksmedali.