VIDEO | Cycling Tartu rattaklubi esitles uut nimisponsorit ja 2021. aasta meeskonda

Ampler Bikes'i müügi- ja turundusjuht Ott Ilves valgustas, et neil on ettevõttes palju rattamehi tööl ja sisemine põlemine kohaliku rattakultuuri abistamiseks läbi tipprattatiimi oli olemas.

"(Tiimijuht) Rene Mandri kirjutas meile ja leppisime kohe kokku aja koosolekuks. Lõpliku otsuseni jõudmine võttis ainult poolteist nädalat aega," rääkis Ilves.

Ampler Bikes on üks edukaimaid Eesti eksportijaid ja hetkel on vallutatud eelkõige Saksamaa turg. Kergete ja stiilsete elektriliste tänavasõiduratastena tuntud Ampler teeb põhiosa oma müügist interneti vahendusel.

"Nüüd saab võistlustel ka Ampler Development Team'i bussi juures Ampleri toodangut proovida, sest näidisratas on meeskonna mehaanikul alati kaasas," kinnitas klubijuht Rene Mandri. Meeskond ise jätkab võistlemist Hawaii Expressi poolt spetsiaalselt tiimi jaoks disainitud Scott Addict RC 20 ratastel.

Meeskonna spordidirektor Jaan Kirsipuu jäi 2020 aastaga väga rahule. "Meeskond täitis enda seatud eesmärgid ja kaks meest (Rait Ärm ja Markus Pajur) lendas pesast välja. Järgmine aasta proovime vähemalt sama hästi jätkata."

Tartu2024/BalticChainCycling.com nime all sõitnud meeskond lõpetas 2020 aasta Europe Tour'i edetabelis kõrgel 21.kohal. "Nii noore koosseisuga on see märkimisväärne tulemus," kinnitas Kirsipuu.

Ampler Development Teamis sõidab 2021 aastal kokku 13 poissi Eestist, Soomest, Lätist ja Leedust. Nimekaim meeskonnaga liituja on tänavuse juunioride EM'i temposõidu kuues Joonas Kurits, kellel oli pakkumisi ka Prantsusmaalt ja Šveitsist. Tartlane oli konkreetne: "Rene Mandri ja Jaan Kirsipuu juhendatav Ampler Development Team on kõige õigem koht, kus järgmine samm enda sportlasteel astuda."

Ampler Bikes kõrval jätkab meeskonna suursponsorina ka Tartu linn, reklaamides end Euroopa kultuuripealinnana 2024 aastal. Tartu linnapea Urmas Klaas rõhutas pressiüritusel, et Ampler Development Team on oluline osa tervikust, mis kujundab Tartust rattalinna.

Meeskond koguneb järgmine kord juba jõulude järgselt esimeses treeninglaagris Otepääl.