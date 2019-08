VIDEO | Chris Froome istus kümnenädalase pausi järel taas ratta selga

Neljakordne Touri võitja on tegelenud pikalt ja põhjalikult taastusraviga ning arst andis loa nüüd ka maanteerattaga sõitma minna, kirjutab Spordipartner.ee.

Nice'is viibiv Froome tegi esmalt proovisõidu suletud territooriumil. Allpool olevas videos kirjeldab ta fännile, kuidas õnnetus juhtus.

Froome on öelnud, et tema peaeesmärk on jõuda 2020. aasta Touriks tippvormi.