VIDEO | Belgia rattaäss lisas 36-aastaselt auhinnakappi ihaldatud trofee

Värvika sportlaskarjääri jooksul pea kõik suuremad klassikud võitnud Gilbert hakkas sõitu tegema tsirka 65 kilomeetrit enne finišit kui pääses neljamehelise grupiga munakivilõigul eest.

Suuresti tänu Pariis-Roubaix mulluse võitja Peter Sagani initsiatiivile liitus paarikümne kilomeetri pärast jooksikutega väike grupp rattureid. Ette tekkis seitsmene punt. Uuesti läks ründamiseks umbes 15 km enne finišit ja siis pääses Gilbert'ga koos eest Nils Politt (Katjuša-Alpecin). Just sakslane otsustava rünnaku algatas.

Tandemina jõuti Roubaix velotrekile, kus finišiteravusega kallutas asja enda kasuks 36-aastane Gilbert. Võiduaeg 5:58.02. Kolmanda koha sai võitja tiimikaaslane Yves Lampaert, kes finišeeris 13 sekundit hiljem. Sagan oli viies, esikümnesse mahtus ka leedulane Evaldas Šiškevicus.

Viiest Monumendist on Gilbert'il võitmata veel vaid Milano-San Remo.

🏆 Here is the Top 10 of this 2019 #ParisRoubaix . 🏆Voici le Top 10 de cette édition 2019 de #ParisRoubaix . pic.twitter.com/aP1pLEdq9N

He wanted to finish “sooner than last year.” It’s pretty well done ! Congrats @esiskevicius! 👏



Il voulait finir “plus tôt que l’an passé”. C’est fait de fort belle manière ! Bravo @esiskevicius ! 👏#ParisRoubaix pic.twitter.com/88t88e6GaC