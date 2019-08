Venemaa parim suurtuuride sõitja leidis uue klubi

"Leping CCC Teamiga on uus peatükk minu elus," lausus Zakarin, kirjutab Spordipartner.ee. "Vaatamata sellele, et käesolev hooaeg on olnud väga intensiivne, ootan põnevusega uut aastat."

Zakarin on Katjuša-Alpecinis sõitnud alates 2015. aastast, kuid Šveitsis registreeritud klubi talle ebakindla eelarve tõttu uut pakkumist ei teinud.

Zakarin oli eriti heas hoos 2017. aastal - siis oli üks tema abimehi Rein Taaramäe -, kui ta tuli Vueltal kokkuvõttes kolmandaks ja Girol viiendaks.