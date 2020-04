Venelasest Rio olümpiapronks dopinguskandaalidest: see ei ole lääneriikide sobing, see on meie oma probleem

Dmitrijev sõnas Sports.ru-le, et Venemaal pole mingit lootust rahvusvahelist antidopinguagentuuri (WADA) kohtus võita, sest dopingupettust on tehtud liiga palju.

"100% kindel, et läheme Tokyosse ilma Venemaa liputa. Minu arvates on see ilmne. Meil on selline jama, et pole ühtegi inimest, kes selle olukorra eest vastutaks. On viimane aeg, et asjad korda teha, midagi üles tunnistada, uus väljakutse seada, sõlmida WADA-ga rahu ja alustada kõike nullist. Kuid meil pole sellist inimest," sõnas Rio olümpial pronksi võitnud Dmitrijev.

Venemaa spordiministrile ja olümpiakomitee presidendile oli trekisõitjal konkreetne ettepanek. "Vahel võib ka oma vigu tunnistada, ka meie juhtide poolt. Öelda, et jah, oli, aga nüüd oleme asjad korda seadnud ja kõik on muutunud," sõnas Dmitrijev ja jätkas: "Viie aasta jooksul, mil see on kestnud, oleks võinud ju kuhugi jõuda. See ei ole lääneriikide sobing, see on tõesti meie oma probleem. Pole enam mõtet tolmu pühkida, vaja on teha kodus kevadine suurpuhastus."

Järgmisele aastale lükatud Tokyo olümpia peaks toimuma 23. juulist kuni 8. augustini 2021.