Veel üks võit! Martin Laas oli grupifinišis taaskord kiireim

Tartlane oli kiireim 134 km pikkusel 5.etapil, edestades grupifinišis sakslast Lucas Carstenseni (Bike Aid) ja kreeklast Georgios Bouglast (Ningxia Sports Lottery).

"Sõit oli väga kiire. Esimese tunni keskmine 50 km/h. Siis pööras tuul vastu ja suur grupp püsis koos. Finišis tegi meeskond suurepärase töö. Lõpp oli kergelt allamäge ja väga kiire. Sain võidu kätte, väga raskelt, aga suutsin toime tulla," rääkis võidumees finiši järgselt.

Unstoppable! @Laaasu wins stage 5 after another awesome sprint! It's Martin's 3rd victory in Tour of Taiyuan and the 4th for the team. Congrats, Martin! 👏 We're so proud of all of you! 😍 #illuminatethebike #TourofTaiyuan pic.twitter.com/Tttl3E5HkS