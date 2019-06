Veel üks tipprattur jääb Tour de France`ilt eemale

"Eelmine kuu oli ääretult keeruline põlvetrauma paranemise osas saadud tagasilöögi tõttu," sõnas Dumoulin, vahendab The Guardian. "Pärast Girol juhtunut tahtsin nii väga Tourile minna, kuid sel nädalal selgus, et see pole võimalik ja minu ootused polnud realistlikud."

Team Sunwebi füsioterapeut Anko Boelens lisas, et Dumoulin pole lihtsalt piisavalt terve, et aasta tähtsaimal võidusõidul osaleda. "Kahjuks ei tööta aeg meie kasuks ja Tomi lootus on kustunud. Ta pingutas küll kõvasti ja oli nii motiveeritud..., kuid nüüd on aeg end täielikult terveks ravida," lausus ta.

Tänavuselt Tour`ilt jääb eemale ka neljakordne võitja Chris Froome, kes kukkus Critérium du Dauphiné`il ja peab pidama pooleaastase võistluspausi.

Šveitsi velotuuril elas raske kukkumise üle valitsev tšempion Geraint Thomas, kuid tema saab siiski Touril osaleda.