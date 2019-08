Värske Euroopa meistri tulevik pandi paika omapärasel moel

Nimelt sõitis 19-aastase belglase koduklubi Deceuninck-QuickStepi juht Patrick Lefevere möödunud esmaspäeval ehk enne tiitlivõitu Evenepoeli vanemate juurde Monacosse ning tegi kokkuleppe, et andekas rattur jääb klubisse kuni 2021. aastani ja osapoolel on võimalus lepingut pikendada 2023. aastani, kirjutab Spordipartner.ee.

Miks pidi Lefevere selliseid asju ajama vanematega? Aga sellepärast, et Evenepoelil ei ole agenti. "Kinnitasime kokkuleppe käesurumisega," täpsustas Lefevere, kes on Evenepoeli talendi suur austaja ja on noormeest võrrelnud isegi kuulsa Eddy Merckxiga.