Valusalt kukkunud Tour de France'i tiitlikaitsja saab siiski velotuuril osaleda

Thomase koduklubi teatas, et briti õlg on kukkumise tagajärjel marraskil ning parema silma kulm vajas õmblust. Tõsisematest vigastustest valitsev Tour de France'i võitja pääses.

"See on frustreeriv, aga siiski väike tagasilöök," sõnas Thomas. "Õnneks Tour de France'i alguseni siiski aega on."

Thomase eemalejäämine oleks Team Ineose jaoks olnud väga valus tagasilöök, sest tegu oleks olnud teise nende meeskonna staariga, kes tuurist tänavu osa võtta ei saa. Nimelt selgus eelmine nädal, et tänavusest suurturniirist jääb eemale neljakordne võitja Chris Froome, kes kukkus nii õnnetult, et murdis puusa, reieluu, mitu roiet ja vigastas ohtlikult kaela.