Valgehobusemäe rattamaratoni võitsid Peeter Pruus ja Janelle Uibokand

Juba teist nädalavahetust järjest võidutsenud Pruus on tänase võiduga rahul. “Ikka tuled Estonian Cupile võitma. Ja kui jalg on hea, siis naudid võistlust ka rohkem, olen tänasega rahul,” lausus Pruus. Pruusi hinnangul tõi talle täna võidu hea enesetunne. “Alguses sõitsime kõik koos ja kuskil seal 5-6 kilomeetril Peeter Tarvis kiirendas ja mina läksin järgi. Minu järel oli kohe Raido ja nii me kolmekesi ca 10 km peal teiste eest ära saime. Kuskil 25 kilomeetril, just enne vahefinišit, sain vahe teistega sisse teha ja ülejäänud distantsi sõitsin üksi. Mul oli vist lihtsalt jõudu rohkem,” võttis Pruus võistluse kokku.

Kuigi etapivõidu võttis Uibokand, tõusis kogu sarja naiste arvestuse liidriks Merili Sirvel. Meeste arvestuses hoiab liidrisärki kindlalt enda seljas Pruus.

Nii Küüslaugufest vahefiniši kui ka SiS mäefiniši võidud võttis Peeter Pruus. Sellega kindlustas ta endale ka sarja vahefinišite üldarvestuse ja mäefinišite üldarvestuse liidripositsiooni.