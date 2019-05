Vahtra triumfeeris soolorünnakuga Minskis ühepäevasõidul, Laas kindlustas kaksikvõidu

Võistluse võitis viimastel kilomeetritel soolorünnaku ette võtnud Norman Vahtra ajaga 3:25.08. Mullu oli ta samal sõidul kolmas. Suur peagrupp hingas kuklasse, aga eestlast kätte ei saanud. Grupifinišis kindlustas Eesti koondisele kaksikvõidu Martin Laas, kolmas oli kreeklane Georgios Bouglas (Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling team). Laas jäi tiimikaaslasele alla 6 sekundiga.

„Enne võistlust ei osanud me midagi erilist oodata, sest ei teadnud raja raskust. Laas oli meie liider ja kuna Vahtra tegi eelmisel päeval juba kõva pingutuse, siis polnud kindel, kuidas tal tunne tänasel päeval on. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et meie poistele rada sobis. Tegemist on tarkade võidusõitjatega, keda pole vaja õpetada. Kõik tunnevad üksteise omadusi ja on muidu ka sõbrad, mis annab head eeldused tulemusele sõitmiseks,“ kommenteeris koondise peatreener Jaan Kirsipuu.

„Olin täna sõidu algusest peale aktiivne ja viimasel ringil õnnestus neljakesi minema saada. Kuna koostöö eriti ei sujunud, siis otsustasin ise rünnata ning panin seejärel lõpuni. Rada oli keskmise raskusega, 1300 tõusumeetrit, kurviline ja lai samal ajal,“ võttis Vahtra sõidu kokku.