Armstrongi ema Linda oli 17-aastane, kui ta poja Lance'i ilmale tõi. Kuna Lance'i pärisisa polnud pildil, ilmus endise profiratturi ellu peagi kasuisa Terry Armstrong. Lance'i sõnul peksis kasuisa teda pidevalt. "On ime, et minust massimõrvarit ei saanud. Ta murdis mu," vahendas The Guardian mehe sõnu.

Terry Armstrong näeb asja veidi teises valguses. "Ta ei oleks ilma minuta see tšempion, kes ta praegu on. Mina surusin teda. Surusin teda nagu looma."

ESPN-i dokumentaalsarja "Lance" esimene osa esilinastub Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva.