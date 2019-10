Vägevas hoos Mihkel Räim jõudis Hiina velotuuril taas esikolmikusse

116 km pikkuse etapi esimene ja teine koht läksid itaallastele klubist Androni Giocattoli – Sidermec. Esimene oli Matteo Pelucchi ajaga 2:30:58 ja teine Marco Benfatto.

„Etapp oli ringide peal ja jällegi Hiinale omaselt kiire. Vahefinišisse täna sekundeid ei kogunud, keskendusin rohkem lõpu peale. Tiim tegi jällegi väga head tööd, peaaegu nagu õpikust. Eelviimane lahtivedaja magas pisut asja maha ja võib-olla see võidumoment sinna läks, raske öelda. Kaks meest said enne lõppu mööda ja lõpetasin kolmandana. Hetkel olen tuuri kokkuvõttes samuti kolmas. Homme on kavas tuuri kõige raskem etapp, kus sees kaks lühemat, aga samas järsku tõusu. Viimastel aastatel on sellel etapil ainult vaid nelikümmend meest esimeses grupis olnud. Mina proovin endast taas kõik anda ja loodame parimat,“ võttis Räim viimase etapi kokku.

Räim on velotuuril näidanud seni head minekut, kui on jõudnud nüüdseks toimunud neljast etapil kolmes esikolmikusse. Üldarvestuses hoiab ta kolmandat kohta, jäädes austraallasest liidrist Dylan Kennettist (St George Continental Cycling Team) maha 29 sekundiga. Kahe mehe vahele mahub ka Räimi lätlasest tiimikaaslane Matthias Brändle, kes edestab omakorda eestlast kahe sekundiga.

Velotuuri lõpuni on jäänud veel kaks etappi.