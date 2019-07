VÄGEV! Eesti ratturid lõid Gibralatril saarte mängudel grupisõidus auhinnalaua puhtaks!

Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) võttis üldarvestuse kulla, Steven Kalf (Team Illuminate) pronksi ning eestlastest ratturid meeskondliku kulla. Meeskonda kuulusud lisaks Räimele ja Kalfile veel Oskar Nisu (Cycling Tartu) ja Jörgen Matt (Peloton).

"Mina olen poiste sõidu ja tulemusega ilmselgelt väga rahul, tehti ajalugu. Poisid sõitsid taktikaliselt targalt ning hoidsid enamus ajast sõitu kontrolli all," kommenteeris treener Riho Räim.

"Kuigi olen ka varem saarte mängudel grupisõidus võitnud, siis sel korral tuli võit tunduvalt raskemalt. Meie meeskonnas oli üks mees vähem kui teistel saartel ja sellisel sõidul määrab see väga palju. Kindlasti ei olnud me rajal kõige tugevam tiim, aga eilse põhjal võib öelda, et kõige kavalam. Teistel meeskondadel olid tegelikkuses paremad kaardid, aga nad kulutasid ennast liiga palju ja magasid oma võimalused meie õnneks maha. Gibraltari mängud läksid meie jaoks paremini kui oleksime osanud unistada, saime Eesti lippu ja hümni tutvustada kuuel korral ning motivatsiooni jätkuvaks hooajaks," võttis Räim edukad võidusõidud kokku.

Hõbedane koht grupisõidu individuaalarvestuses läks Mani saarte esindajale Nathan Draperile. Oskar Nisu lõpetas 11. ja Jörgen Matt 16. kohal. Meeskondlikus arvestuses järgnesid Saaremaale Mani saared ja Jersey.