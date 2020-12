Uued detailid: dopinguarst Mark Schmidt seadis karmi vea tõttu sportlase tervise õhtu

Kui varasematel istungitel oli dopinguarst Schmidt rääkinud oma tegevusest enesekindlalt, siis reedesel istungil oma viga tunnistades oli sakslasel raskusi sõnade leidmisega, kirjeldas Süddeutsche Zeitung kohtus toimunut. "See teema ei ole minu jaoks lihtne, aga kuidas seda öelda... Mul olid mõned halvad hetked," vahendas väljaanne Schmidti sõnu.

Nimelt tuli istungi käigus välja, et Schmidt oli 2017. aasta sügisel austerlannast ratturile Christina Kollmann-Forstnerile süstinud dopingupähe hoopis methemoglobiini. Methemeglobiin on oksüdeeritud hemoglobiin, mida saadakse osaliselt kasside, hiirte, hobuste ja veiste verest. Seda ainet kasutatakse suurtes laborites haiguste paremaks uurimiseks.

"Seda ei tohi inimeste peal kasutada," rääkis istungil methemoglobiini tootva ravimifirma Sigma-Aldrichi ekspert, kes oli tunnistajaks kutsutud. Eksperdi sõnul on igal pudelil ka kirjas, et seda ainet ei tohi inimestele anda. "Vastasel juhul võib inimene sattuda suurde ohtu."

Samuti tunnistajana istungile kutsutud toksikoloog doktor Thieme sõnas, et ei mõista, kuidas üks arst sai sellise vea teha. Tema hinnangul oli aga õnneks kogus, mida Schmidt ratturile süstis, "kahjutu".

Methemoglobiini saanud ratturi Kollmann-Forstneri tervislik seisund oli tunnistuste kohaselt pärast aine tarvitamist halvenenud ning tema uriin oli muutunud punaseks. Austerlanna rääkis kohtus, et Schmidt oli kinnitanud talle, et aine on ohutu. Väidetavalt mõistis Schmidt pärast esimest süstimist oma viga ning rohkem ta methemoglobiini Kollmann-Forstnerile ei jaganud.

Dopinguarst Schmidt avaldas, et oli Horvaatias tegutsevalt tarnijalt, Dario Nemecilt, tellinud hemoglobiinipõhist hapnikukandjat, kuid eksituse tõttu saanud hoopis methemoglobiini. "Lugesin loomulikult pakendit, kuid ma ei kontrollinud seda piisavalt," rääkis sakslane, lisades, et usaldas Nemecit, kes polnud varasemalt teda alt vedanud.