Uue klubi leidnud Mihkel Räim: lubage esitleda meeskonda, kes päästis minu karjääri

"Mu sõbrad. Lubage ma tutvustan teile inimesi, kes mu karjääri päästsid! See on Mazowsze Cycling! Minu uus meeskond aastaks 2021. Olen nii elevil, nagu saanuksin esimese profilepingu," teatas Räim sotsiaalmeedia vahendusel.

"Usun, et mul on palju anda ja saan ka midagi õppida, võib-olla räägin aasta lõpus vabalt poola keeles," lisas Räim.

Räime senine koduklubi Israel Cycling Academy oli detsembrikuus eestlase teenetest loobunud.

Eesti Jalgratturite Liidu saadetud pressiteates lisas Räim: "Olen oma olemuselt pigem lojaalne tüüp ja hindan väga perioodi, mis ma Iisraeli klubi juures olin. Selle aja jooksul arenes klubi esialgu mitte väga tõsiseltvõetavast kontinentaalklubist maailma tippklubide hulka World Touri välja ja ma ei kahtle, et ka minul oli selles oma oluline roll täita. Poleks uskunud, et uue klubi leidmine võib sedavõrd raske olla, aga eks oma töö tegi ka hetkel veel lõputuna näiv epideemia. Läbirääkimised uue klubiga võtsid samuti oodatust kauem aega, aga kandsid vilja. Olen ääretult õnnelik ja tänulik poolakatele, kes ilmselt päästsid minu karjääri. Soovin omaltpoolt klubile oma teadmiste ja oskustega abiks olla ja olen elevil, et saan taas olla väga suure potentsiaaliga asja suhteliselt alguses. Poola keele sõnaraamat on telefoni juba alla laetud ja olen enam kui valmis sulanduma oma uude meeskonda. Loodetavasti tuleb koroona kiuste särav hooaeg."