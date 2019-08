USA asepresidenti "võitnud" Lance Armstrong sattus mõnituste alla

"Ma ei suuda tänapäeval kuigi palju inimesi rattasõidus edestada, kuid ma lõin just Mike Pence`i nina eest f***in ukse kinni. Päev. Tehtud," säutsus Armstrong nädalavahetusel, kui oli 60-aastasest Pence`ist mööda sõitnud Nantucketis ühel jalgrattateel.

Süütu naljana tundunud postitus hakkas seejärel elama oma elu ning sai paari päevaga lausa 36 000 vastust. Enamuses neist mõnitati Armstrongi.

"Lõpuks ometi suutsid võita, ilma et pidid dopingut kasutama!" kirjutas üks.

"Tüüp, kes pettis, et võita kõik oma tiitlid, arvab nüüd, et on suur saavutus, kui sõita rattaga kiiremini 60-aastasest mehest, kes isegi ei üritanud temaga võidu sõita... Selge pilt," ironeeris teine kommentaator.

Sõna võttis isegi Pence`i pressiesindaja Alyssa Farah, kes kirjutas samuti irooniliselt: "Ei suutnud oma Tour de France`i tiitleid säilitada, aga hei, vähemalt võitsid sa Karen ja Mike Pence`i, kes sõitsid vabal ajal rahulikult rattaga. Õnnitlused?"

Armstrong vastas neile kõigile sapiselt, et "keegi neist ei saanud tema väiksest naljast aru".