Üliraske kukkumise üle elanud profiratturile tehti näkku 130 õmblust: tal on ainult üks hammas alles

23-aastane Jakobsen lendas kiirusel 80 kilomeetrit tunnis rajapiiretesse. Hollandlane põrkas finišisirgel kokku Dylan Groenewgeniga (Jumbo-Visma), kes õnnetuse põhjustamise eest ka ajutiselt meeskonnast eemaldati ja lendas üle piirdeaia ühele ametnikule otsa. Jakobsen kaotas kukkudes ka oma kiivri.

Haiglasse toimetatud Jakobsen viidi seejärel kunstlikku kooma, kus talle samal ajal näooperatsioon tehti. Kaks päeva hiljem toodi hollandlane koomast välja ning Deceuninck-QuickStep teatas, et ratturi seisund on hea.

Nüüdseks on Jakobsen juba tagasi kodumaal, kuid jätkuvalt haiglas. Nädala keskel külastas teda koduklubi spordidirektor Patrick Lefevere. "Sel poisil vedas, et ta üldse veel elus on," vahendas Telegraaf Lefevere sõnu. "Olen tõsises šokis õmbluste arvust, mis tal näost ära tõmmati - neid oli 130. Tal on ainult üks hammas suus alles."

"Tema suulagi pole paranenud ning tema häälepaelad on jätkuvalt halvatud," jätkas spordidirektor, kelle sõnul oli Jakobsen väga liigutatud, et ta teda külastamas käis. " Kui see aga ei parane, siis ta ei saa enam kunagi normaalselt hingata. Loodame, et kõik saab võimalikult kiiresti korda. Fabio on väga tugev."