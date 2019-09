Vigastuste parandamiseks tehti talle suisa kaheksatunnine operatsioon.

Kuigi esialgu arvati, et Froome'i jaoks on jalgrattahooaeg lõppenud, võib ta juba natuke enam kui neli kuud pärast rasket õnnetust tagasi võistlusrajale naasta - nimelt on ta üles antud 27. oktoobril Jaapanis toimuvale Saitama ühepäevasõidule.

34-aastane Froome on lisaks neljale Tour de France'i võidule triumfeerinud ühel korra ka Giro d'Italial ning kaks korda Vueltal.