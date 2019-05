Ülevaade: suurepärases hoos Tanel Kangert jahib Girol Eesti rattaspordis rekordilist tulemust

Kangert on käimasoleval Giro d'Italial eraldistardiga sõitudes tõestanud, et sel korral on tal piisavalt sisu, et suurt eesmärki püüda. Head minekut näitas ta ka esimesel mägisel etapil, mille järel kerkis ta üldarvestuses 17. positsioonile. Kaotust liidrikohal olevale sloveenile Jan Polancile on kogunenud 8.08. Seitsmendal positsioonil olev Rafal Majka edestab eestlast samas ainult 1.08-ga.

Eesti ratturite rekordiks on praegu suurtuuride 11. koht. Sellise tulemuse on välja sõitnud Kangert 2013. aastal Hispaania velotuuril Vueltal ning Rein Taaramäe 2011. aastal Tour de France'il.

Girol on parimaks Kangerti 13. koht. Sellise tulemuse sõitis ta välja 2013. ja 2015. aastal.

Vahepeal on ekslikult ringi liikunud ka jutt, et Jaanus Kuum saavutas 1990. aastal Vueltalt üldarvestuses 9. koha. Tegemist oli siiski aga ühe väiksema Hispaanias toimunud mitmepäevasõiduga. 1980-ndatel NSVL-is põgenenud Kuum võistles suurtuuridel teatavasti Norra lipu all.

1989. aasta Vueltal sai Kuum kirja 14. koha. Paremuselt järgmine eestlane on suurtuuridel olnud Rene Mandri, kes 2007. aasta Vueltal sai kirja 23. koha. Mõne suurtuuri on lõpuni sõitnud veel viis eestlast, kellest ainsana on 100 parema sekka mahtunud ainult Kalle Kriit. 2010. aasta Giro d'Italia lõpetas Kriit 98. positsioonil.

Eesti ratturite parimad kohad suurtuuride kokkuvõttes: