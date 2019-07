ÜLEVAADE | Emotsionaalne prantslane, mägedepojast tulevikutäht ja külm tiitlikaitsja: kelle šansid Tour de France'i võita on parimad?

Ats Kuldkepp spordireporter RUS 1

Thibaut Pinot on vähemalt seni olnud Touri parim mägironija. Foto: Zuma Press/Scanpix

Põnevamat Tour de France’i viimast nädalat annab ette kujutada. Teoreetiliselt on võimalik, et näiteks neljapäeval teeb üks mees teistega neljaminutilise vahe sisse ja tiksub võitjana rahulikult Champs-Elysees’ni, aga selleks on tänavused esikohapretendendid liiga võrdsed.