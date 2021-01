Üheksakordne maailmameister lõpetas ootamatult karjääri

Algselt pidi 35-aastane prantslane lõpetama Tokyo olümpial, kuid langetas mõneti ootamatult otsuse nüüd, kirjutab Spordipartner.ee.

Baugé tegi vastava avalduse telekanali France TV Sport eetris, märkides, et ta ei tunne võimekust anda endast enne olümpiat iga päev 100 protsenti.

"Olen alati andnud endast 100 protsenti, kuid tundsin nüüd, et ei ole selleks enam võimeline. Üleöö mõistsin, et olen langenud 90 protsendi peale. See ei ole piisav, et jõuda olümpial tulemuseni," lausus Baugé.