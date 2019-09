U23 EM-il pronksi võitnud Rait Ärm sai Belgia ühepäevasõidul teise koha

Märjal munakivisillutisega finishisirgel näitas grupifinišis kiireimat jalga belglane Five Trystan (Home Solution-Soenens Cycling Team), kes ka korduvalt Belgia koondist esindanud. Kolmas oli hollandlane Nick Van der Meer (Westland Wil Vooruit). Cycling Tartu mehed olid stardis kolmekesi, Siim Kiskonen lõpetas 11.kohaga ja veel kaks ringi enne lõppu eest olnud Markus Pajur 39.kohaga. Kokku lõpetas 156 alustanust 113 meest.

Antud võistlus oli ühtlasi Rait Ärmi jaoks hooaja viimane, sest järgmisel reedel sõidetaval U23 MM-i grupisõidul löövad eestlastest kaasa Karl Patrick Lauk, Siim Kiskonen ja Markus Pajur. "MM- rada on mitmete tõusudega pikk sõit ja otsustasime Rumeenia Tuuril olnud mägisemate etappide järel jätta Raidu seekord koondisest välja. Meil oli ainult kolm kohta ja valikut teha polnud lihtne," ütles koondise treener Rene Mandri.

Ka Rait arvas ise, et MM-i rajaprofiil on antud seisus tema jaoks natuke liiga mägine. "Eesmärgid on juba järgmises aastas ja ootan põnevusega, kui suure sammu ma suudan uuel aastal edasi astuda. Selle hooajaga võib väga rahule jääda," lisas ka järgmisel aastal Cycling Tartu ridades jätkav rattalootus.