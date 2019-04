Tragöödia rattamaailmas: võistluse ajal südameataki saanud hollandlane suri

Südameataki järgselt oli hollandlase seisund kogu aeg kriitiline ning arstidel ei õnnestunudki noore mehe elu päästa.

Robbert de Greef sõitis elukutseliste leeris 2013. aastast kuuludes erinevatesse Hollandi tiimidesse. Enamuses olid need kõige madalama kontinentaaltasemega, ent mullu õnnestus tal sõita hooaeg ka prokontinentaaltaseme meeskonnas Roompot–Nederlandse Loterij.

Sportlaskarjääri parima tulemuse sõitis de Greef välja paar nädalat enne saatuslikku päeva kui ta oli Hollandi klassikul Ronde van Drenthe teine. Aksel Nõmmela oli samal sõidul kuues, võitis Rein Taaramäe tiimikaaslane Pim Ligthart.

Robbert de Greef (Photo by Luc Claessen/Getty Images)The rider fell ill during a race and medics performed CPR 'for hours' before he was placed in a medically induced coma https://t.co/KsqTizNFbO via @cyclingboomer #velo #cycling pic.twitter.com/YfvIGehvQX