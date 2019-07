Touri etapivõit itaallasele, Alaphilippe endiselt kollases särgis

Enam kui 30-pealine jooksikute grupp eraldus suurest grupist suhteliselt sõidu algfaasis ning kasvatas edu lõpuks päris suureks. Ühel hetkel hakkas see omakorda killustuma, Trentin suutis umbes viis kilomeetrit enne lõppu üksi eest ära minna ning uhke soolofinišiga oma karjääri kolmas Touri etapivõit kirja saada.

Trentini järel tulid finišisse taanlane Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep; +0.37) ning belglane Greg van Avermaet (CCC; +0.41).

Peagrupp jõudis finišisse enam kui 20 minutit hiljem, ent üldjärjestuses see midagi suurt ei muutnud. Julian Alaphilippe'i (Deceuninck-QuickStep) edu Geraint Thomase (Ineos) ees on endiselt 1.35, kolmandal kohal jätkab Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma; +1.47).