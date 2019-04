Tour of Estoniale lisandub uus etapp

23.–25. mail peetav UCI 2.1 kategooria profiratturite velotuur toob stardijoonele 15 meeskonda üle 100 ratturiga. Praeguse seisuga on enda osalemist kinnitanud ka kaks pro-kontinentaalmeeskonda, sealhulgas Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academy. Mõistagi on kohal Eesti koondis. Lõplik nimekiri starti tulevatest tiimidest ja ratturitest on selge mai keskpaigaks.

Tänavuse tuuri teeb eriliseks neljapäeva, 23. mai õhtul Tallinna lauluväljaku ümbruses sõidetav 3,7-kilomeetrine proloog. Nagu eespool öeldud, oli proloog viimati Tour of Estonia kavas 2013. aastal, mil toimus esimene Eestimaa velotuur.

„Ratturite kohapealt on lisanduv avaetapp kindlasti huvitav, sest proloogi rada on väga mitmekesine: on kiire ja sirge lõik, järsk tõus, samuti on hoogsaid laskumisi ning osavust nõudvaid kurve. Pealtvaataja seisukohalt on proloog hästi vaadatav, seda näiteks nii tõusul kui ka lauluväljaku territooriumil,“ ütles Tour of Estonia peakorraldaja Indrek Kelk.

Kindlasti lisab proloog vürtsi kogu Tour of Estonia käigule. „Eks üks proloogi programmi lülitamise põhjus ongi, et see garanteerib aktiivsema võidusõidu järgnevatel etappidel. Teise etapi stardis on selged vahed sees, mis tähendab, et tagant tulijatel tuleb hakata vahesid tagasi sõitma ja liidrimeeskonnal liidrisärki kaitsma,“ sõnas Kelk.