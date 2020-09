Tour de France`il võideti etapp uhke soolosõiduga

Lõpujoonel oli Kämna edu teise koha saanud Richard Carapazi (Ineos Grenadiers) ees minut ja 27 sekundit.

Üldliider Roglic lõpetas favoriitide grupis, mis kaotas võitjale juba 17 minutiga.

Roglici edu kaasmaalase Tadej Pogacari (UAE Team Emirates) ees on 40 sekundit, kolmas on Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) 1.34 kaotusega.

Üldseis:

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 70:06.47

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +0.40

3. Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) +1.34

4. Miguel Angel Lopez (Astana) +1.45

5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) +2.03

6. Richie Porte (Trek-Segafredo) +2.13

7. Mikel Landa (Bahrain McLaren) +2.16

8. Enric Mas (Movistar) +3.15

9. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) +5.09

10. Nairo Quintana (Arkea-Samsic) +5.43