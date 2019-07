Tour de France'il võidakse kasutada ülimalt raskesti tuvastatavat dopingut

Antidopinguagentuure on hoiatatud, et nad oleksid eriti valvsad tänavusel Tour de France'il Aicari osas, mis on lihasmassi kasvatava ja rasva põletava toimega. Hollandi ajalehe De Telegraaf andmetel on olulised spordiga seotud isikud andnud vihjeid, et Aicar on tagasi jalgrattaspordis.

Rahvusvaheline Antidopinguagentuur (WADA) avalikustas, et juunis soovitas üks antidopingu valdkonnas töötav inimene neil rohkem uurida jälgi Aicari tarvitamisest profiratturite seas. Väidetavalt pidas WADA-le vihje andnud isik silmas just osi tänavusel Tour de France'il osalevaid rattureid. Hollandi meedia andmetel kasutavad mitmed ratturid seda pulbri kujul.

Dopinguekspert Bouwe de Boer sõnas, et Aicari näol on tegemist "perfektse dopinguga." "Seda on praktiliselt võimatu tuvastada, sest inimorganism toodab seda nagunii. Selle jälgi on võimalik verest leida, aga see on väga keeruline. Oht, et ratturid seda tarvitavad, on alati olemas.

Uudist täiendatakse.