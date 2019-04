Tour de France`il etapivõidu saavutanud rattur põrus dopingukontrollis

Pantano jäi 26. veebruaril võistlusvälise kontrollreidi käigus vahele EPO kasutamisega, teatab BBC Sport.

Trek-Segafredo klubi on 30-aastase ratturi lepingu kehtivuse peatanud. "Me nõuame oma sõitjatelt ja töötajatelt kõrgeimaid eetikastandardeid. Meie nulltolerants dopingule tähendab, et Jarlinson Pantano leping on peatatud. Anname esimesel võimalusel avalikkusele uut informatsiooni," seisab Trek-Segafredo pressiavalduses.

Viimati võistles kolumbialane oma tööandja eest 24. märtsil.

Pantanol, kelle karjääri säravaimaks saavutuseks on 2016. aasta Tour de France'i 15. etapi võit, on õigus nõuda dopingu B-proovi avamist.