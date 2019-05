Tour de France'il 14 etappi võitnud sakslane tegi ootamatu käigu

Sakslane liitus Katjuša profitiimiga 2017. aasta lõpus ja on seejärel jäänud oma paremate päevade tulemustest kaugele.

"Viimased kaks kuud olen olnud igas mõttes kurnatud ja ma vajan aja maha võtmist," sõnas 30-aastane Kittel pressiteate vahendusel. "Ma pole võimeline tipptasemel treenima ja võistlema. Just seetõttu olen otsustanud teha pausi, võtta aega iseendale, et klaarida mõtted tuleviku ja eesmärkide osas. Ma endiselt armastan jalgrattasporti, see kirg ei kao kuhugi. Aga ma tean, mida on vaja teha, et olla edukas, ent tänasel päeval pole ma suuteline seda kõike tegema," lisas Kittel.

Tänavust aastat alustas Kittel paljulubavalt, kui võitis Mallorcal ühepäevasõidu. Ent mida edasi, seda suurema hooga vanker allamäge veerema hakkas. Lõpuks ei suutnud ta enam endale sobilikel võidusõitudel peagrupis püsida, jäädes maha siledatel lõikudel. Maailmaklassi sprinteri kohta täiesti ebanormaalne nähtus. Hakkasid levima jutud, et Kittel liialdab alkoholiga.

Kui sakslane endas uuesti motivatsiooni ja vaimse tasakaalu leiab, siis töötuks ta vaevalt jääb. Kõikide suurte profitiimide juhid teavad, et sakslasel on erakordsed võimed.