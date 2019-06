Tour de France'i mullune teine mees ei pruugi tänavu startida

Team Sunwebi liider vigastas Giro neljandal etapil kukkudes põlve ja jättis päev hiljem aasta esimese suurtuuri pooleli, kirjutab Spordipartner.ee.

Dumoulin ütles, et adekvaatse ülevaate tema vormist annab pühapäeval algav Criterium du Dauphine velotuur. "Kui saan seal suure pettumuse osaliseks, siis on keeruline Touriks heasse vormi tõusta. Mul on siiani põlves vedelikku ja kõhr on saanud kahjustada," lisas läbi valu treeninud Dumoulin.