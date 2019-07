Tour de France'i liider tegi eraldistardi võiduga võimsa avalduse, Kangert ja Taaramäe tagasihoidlikud

Marulise kodupubliku toetusel mõnevõrra üllatusliku esikoha saanud prantslane edestas britist favoriiti Geraint Thomast (Team Ineos) 14 sekundiga. Kolmas oli belglane Thomas de Gendt (Lotto-Soudal, +0.36).

Tanel Kangert (EF Education First) sai 41. koha (+2.31), Rein Taaramäe (Total Direct Energie) oli 86. (+3.59).

Üldarvestuses on Alaphilippe'i edu Thomase ees 1.26. Kolmas on hollandlane Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma, +2.12).

Taaramäe on kokkuvõttes 37. (+27.07) ja Kangert 59. (+41.38).

Homme on kavas mägine 117,5 km pikkune 14. etapp, mille kulminatsiooniks on 19 km pikkune lõputõus (keskmine tõusuprotsent on 7,4).