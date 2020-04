Tour de France võidakse veelgi edasi lükata

Teisipäeval jõudis avalikkuse ette uudis, millega Prantsusmaa peaminister Edouard Philippe keelustas kõik spordiüritused kuni septembrini. Mõned tunnid hiljem teatas Prantsusmaa spordiminister Roxana Maracineanu, et see piirang ei pruugi Tour de France'i siiski mõjutada, kirjutab Cyclingnews.

„Suvel spordürituste keelamine ei tähenda, et Tour de France lükatakse taas edasi või tühistatakse. Siiski võib see tähendada, et pealtvaatajate arvu piiramist,“ teatas Maracineanu.

Tour de France'i võistlusdirektor Christian Prudhomme on varasemalt öelnud, et publikuta ta jõuproovi ei korralda ehk suured küsimärgid on jätkuvalt õhus.

Samal ajal otsustasid Prantsusmaa jalgpallimeistrivõistluste kõrgliiga ja ka esiliiga, et selle hooaja kohtumised on antud otsuse valguses lõppenud.

