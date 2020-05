Tour de France algab augusti lõpus, Giro ja Vuelta kattuvad

Tour de France'i uuteks kuupäevadeks on 29. august kuni 20. september. Prantsusmaa on küll kuni augusti lõpuni üle 5000 inimesega suurüritused keelustanud, kuid tuuri korraldaja loodab, et neile tehakse erand.

Giro d'Italia planeeritakse läbi viia 3.-25. oktoobrini, Vuelta a Espana 18. oktoobrist 8. novembrini, mis tähendab, et mõlemast suurtuurist pole ratturitel võimalik osa võtta.

Koroonapandeemia järgne rattahooaeg peaks algama 1. augustil Itaalias toimuva ühepäevasõiduga Strade Bianche ja lõppema novembris Vueltaga.

Milan-San Remo klassik on määratud kuupäevale 8. august, Liege-Bastogne-Liege toimub 4. oktoobril, Flandria velotuur 18. oktoobris ja Pariis-Roubaix klassik 25. oktoobril.