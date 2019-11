Tokyo olümpiarajaga tutvunud Taaramäe: viimane tõus on nii raske, et pani mõtlema

Temposõidu olümpiakoha kindlustas Kangert tänu MM-il seitsmendaks tulekule.

"Olümpiakoha väljasõitmine oli sama tähtis kui 7. koht. Saan minna olümpiale kindla teadmisega, et sõidan eraldistarti. Koht on garanteeritud – Rios seda ei juhtunud, Pekingis seda ei juhtunud, Londonis ma ei käinud. Olen kindlasti valmis vähemalt sama hästi sõitma (kui MM-il)," ütles ta Eesti olümpiakomiteele antud videointervjuus.

Kangert lisas, et olümpiat silmas pidades oleks ideaalne, kui ta sõidaks suurtuuridest Giro d'Italiat. Tour de France peetakse vahetult enne olümpiat, aga Kangert usub, et ka seal osalemine ei paneks tema võimalustele põntsu.

Vaata kogu videointervjuud Kangertiga:

Rein Taaramäe panustab grupisõidule ja esimesed ettevalmistused on juba tehtud. Kaks nädalat tagasi sõitis ta Tokyo olümpiaraja autoga läbi.

"See tundus ikka väga raske. Kui teised sõitsid, siis neljakordne Tour de France'i võitja Chris Froome jäi neist maha. See on lausa nii raske. Viimane tõus. See pani mõtlema. Rada peaks minule ja Tanelile sobima," rääkis Taaramäe.

Vaata videointervjuud Taaramäega: