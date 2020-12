Tipptiim lõpetas Eesti profiratturiga koostöö: vahel tuleb teha raskeid otsuseid

"16 võidu, 34 poodiumi- ja 78 esikümnekohaga on "Viikingina" tuntud sõitja meeskonna ajaloo üks olulisemaid sõitjaid ning kaugelt ka kõige edukam," kiitis meeskond pressiteate vahendusel Räime.

"Mul on palju häid momente, millele saan tagasi vaadata. Kõik sõidud, treeninglaagrid ja reisid Iisraeli on nende meestega olnud suurepärased," rääkis eestlane. "See grupp on minu jaoks perekond. Olime tihti autsaiderid, kuid see ei hoidnud meid tagasi, sest olime näljased edu järele."

Räim tõi eraldi välja hooaja 2017/2018. "Tundsin siis end eriliselt hästi, meeskond usaldas mind ja ma tõin tulemusi. Kohati tundsin end ratta peal pidurdamatuna."

"Isiklikult on mul väga valus jätta hüvasti ühe minu kõige lemmikuma sõitjaga. Miku polnud mitte ainult edukas, vaid ka osa meie hingest. Rattasport on aga karm äri ning vahel tuleb teha raskeid otsuseid. See võibki seni meie kõige raskem olla," sõnas tiimi kaasomanik Ron Baron.

"Loodan, et saan karjääri jätkata, sest mul on palju kogemusi, oskusi ja nälga võitude ning edu järele," vaatas Räim tuleviku poole. "Loodan leida tiimi, mis on valmis andma mulle võimaluse tõestada enda väärtust."