Tippratturil eemaldati kolm roiet: operatsioon oli üpris karm lahendus

Uus-Meremaa rattur on mitu aastat teinud sporti hoolimata küljeõmbluste probleemist ja libisevate roiete sündroomist, kirjutab Spordipartner.ee. See tähendab, et Bennett pidi pidevalt kannatama suurema pingutuse korral rinnus torkivat valu.

"Operatsioon oli üpris karm lahendus, kuid mul on põhimõtteliselt kolm roiet eemaldatud. Iga roie oli 8 cm pikkune ja koosnes kõhrest," lausus Bennett, kes sai Rio olümpial 33. koha.