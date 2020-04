Tipprattur sai väljas treenimise eest trahvi

Monacos on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lubatud inimestel väljas viibida vaid lühikest aega ning seda ainult oma kodu lähistel.

Gilbert jäi politseile vahele ja sai rahatrahvi, kui alustas kodu lähedal asuval 11 km pikkusel ringrajal treeningut. Ühtegi etteheidet tal ametivõimudele ei olnud.

"Kõik inimesed on seaduse ees võrdsed. See, et ma võitsin mullu Paris-Roubaix` võidusõidu, ei anna mulle teiste ees mingit eelist. Trahv oli 100 eurot. Ma arvan, et me peame avaliku elu tegelastena eeskujuks olema. Panin ratta kõrvale ja treenin nüüd vaid kodustes tingimustes," sõnas Gilbert väljaandele Monaco Info.