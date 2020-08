Tige Kirsipuu: Terviseamet paneb ööklubid ja velotuuri ühte katlasse

„Ametil on reeglid ja kogu moos, neid ei huvita miskit. Kogu rattamaailm töötab praegu täistuuridel, reisitakse punastest riikidest punastesse, kuid kindlaid reegleid järgides. Nimetatud ratturid on läbinud kõik vajalikud koroonatestid – isegi kuus-seitse testi viimase aja jooksul – vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu nõuetele ja need kõik on olnud negatiivsed.”

Kirsipuu on tige, et Terviseamet paneb kõik – nii Tartu ööklubide tegevuse kui velotuuri – ühte katlasse. „Kas tõesti ei mõisteta, et sportlased täidavad kõiki reegleid ja on sisuliselt isolatsioonis, sest ei saa riskida ehk nakatumist lubada – vastasel korral kaotaksid töö,” tõdes Kirsipuu.

Kui kõik jääb nii, nagu on, ei saa Eesti koondis velotuuril osaleda, sest asendusmehi pole võtta. „Lauk, Laas ja Norman on suurepärases vormis, valmistuvad EM-iks ja peavad võistluskilomeetreid koguma. Tänases seisus aga ei pääseks nad Eestist 14 päeva jooksul väljagi.”

Kirsipuu sõnul ei saa Terviseamet midagi otsustada, küll aga valitsus, kes aga koguneb alles neljapäeval, mil velotuur stardib. „Ma ei tea, mis kõigest sellest saab, aga pilt pole ilus,” sõnas Kirsipuu. „Ei oska midagi loota.”

UCI on töötatud koos WHO-ga välja riikide riski tabeli, väiksema riskiga riikidel on meetmeid vähem või on need soovituslikud. Eesti kuulub madala riskiga riikide hulka.