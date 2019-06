Temposõidu Eesti meistritiitlid võitsid Rein Taaramäe ja raskest õnnetusest taastunud Liisi Rist

Taaramäe võitis kulla keskmise kiirusega 50,16 km/h. Hõbedale tuli Karl Patrick Lauk (Equipe continentale Groupama FDJ) ja pronksi sai kaela Oskar Nisu (Cycling Tartu), vahendab ejl.ee.

Naiste eliitklassi 2019. aasta Eesti Meistriks tuli keskmise kiirusega 39,74 Liisi Rist, kes alles poolteist kuud tagasi sattus liiklusõnnetusse ning kellel arstid soovitasid rattasõidu kolmeks kuuks ära unustada. Hõbedasele teisele kohale sõitis ennast Egle Mätas (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi), kolmas oli Johanna Maria Kuusemets.

"See, et ma täna meistrivõistlustel startida sain, on minu jaoks suur kordaminek. Selle tegid võimalikuks suurepärased kirurgid, füsioterapeudid, massöörid ja treener. Sõit ise kulges seekord kontrollitult, hoidsin ennast sõidu esimeses pooles kõvasti tagasi ja see taktika õigustas ennast täna – suutsin ka sõidu teises pooles korralikult pingutada ja head võimsust hoida," võttis Rist eduka sõidu kokku.

EESTI MEISTRID 2019 VANUSEKLASSIDE KAUPA