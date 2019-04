Tartu Rattaralli viib osalejad taas uutele teedele

38. Tartu Rattarallil on kavas kaks distantsi: 124 ja 56 km. Kui lühema sõidu marsruut on sama, mis mullu, siis pikem distants on ligikaudu viiendiku osas uue näoga.

Kirjapanduna kulgeb 124 km rada marsruudil Tartu - Nõo - Tamsa - Elva - Päidla - Otepää - Saverna - Ihamaru - Vana-Kuuste - Tartu. Rajamuudatus puudutab Nõo ja Otepää vahelist osa, mis erinevalt eelmisest aastast ei läbi Pangodit ja Otepää linna.

„Uus lõik on looduslikult väga ilus, pakkudes kohati tõeliselt maalilisi vaateid. Varem pole me saanud seda kasutada, kuna tegu on olnud kruusateega. Eelmisel aastal sai see lõik aga asfalteeritud, mis avardas radade planeerimisel meie võimalusi," ütles rattaralli peakorraldaja Indrek Kelk.

Pikk distants on 2018. aastaga võrreldes 11 km võrra lühem, olles ka profiililt nüüd mõnevõrra kergem - eelmisel aastal oli põhidistantsil tõusumeetreid kokku 1101, tänavu aga 973.

Pikema distantsi rajamuudatus ei puuduta 56 km distantsi rada. See tähendab, et eelmisel aastal tänu vaheldusrikkusele positiivse tagasiside saanud 56 km rada kattub ka sel aastal ümmarguselt kahe kolmandiku ulatuses pika distantsi rajaga.

38. Tartu Rattaralli radadega on võimalik tutvuda SIIN.

Tartu Rattaralli soodsaim registreerimisvoor lõppeb reedel, 26. aprillil. Registreerimine SIIN.